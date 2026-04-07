Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con José Chatruc y las redes sociales estallaron con imágenes del primer viaje de la pareja a Uruguay.
La foto subida de tono de Sabrina Rojas en las playas de Punta del Este
Explosión en las redes sociales por la imagen más atrevida de Sabrina Rojas en Uruguay. Todos los detalles
Inseparables desde su llegada al aeropuerto, Sabrina Rojas y José Chatruc presumieron su amor en las playas de Punta del Este aunque fue la figura de Sabrina la que se robó todos los likes.
Fue la misma Sabrina Rojas quien publicó imágenes desde la playa dejando a la vista su impactante lomazo destacado por una microbikini animal print.
Además, en Instagram se viralizó un video, donde se vio a Sabrina Rojas y Kosé Chatruc acaramelados y a los besos disfrutando del atardecer esteño.
El escandaloso secreto detrás del viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc a Punta del Este
Si bien las primeras versiones decían que Sabrina Rojas y el ex futbolista llegarían a Brasil, el destino elegido fue Uruguay y la cuenta de Instagram de Pochi de Gossipeame reveló detalles escandalosos.
Según explicó, Sabrina Rojas y José eligieron Punta del Este ya que el deportista había ganado los pasajes previamente en un concurso.
A pesar de mostrarse públicamente en diferentes ocasiones, Pochi reveló que Chatruc le habría mentido a su ex mujer. "Él le habría dicho que se iba con un amigo de viaje", escribio en sus stories de Instagram.
Días antes, Sabrina Rojas no dudó en confirmar sus sentimientos por José Chatruc en una entrevista para la revista Para Ti. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo confirmando su flamante romance tras su separación del ex marido de Flor Parise.