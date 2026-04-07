La foto subida de tono de Sabrina Rojas en las playas de Punta del Este

sabrina rojas bikini punta del este Sabrina Rojas en bikini desde Punta del Este.

Además, en Instagram se viralizó un video, donde se vio a Sabrina Rojas y Kosé Chatruc acaramelados y a los besos disfrutando del atardecer esteño.

sabrina chatruc punta del este Sabrina Rojas y José Chatruc enamorados en Punta del Este.

El escandaloso secreto detrás del viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc a Punta del Este

Si bien las primeras versiones decían que Sabrina Rojas y el ex futbolista llegarían a Brasil, el destino elegido fue Uruguay y la cuenta de Instagram de Pochi de Gossipeame reveló detalles escandalosos.

Según explicó, Sabrina Rojas y José eligieron Punta del Este ya que el deportista había ganado los pasajes previamente en un concurso.

sabrina chatruc viaje La verdad detrás del viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc.

A pesar de mostrarse públicamente en diferentes ocasiones, Pochi reveló que Chatruc le habría mentido a su ex mujer. "Él le habría dicho que se iba con un amigo de viaje", escribio en sus stories de Instagram.

Días antes, Sabrina Rojas no dudó en confirmar sus sentimientos por José Chatruc en una entrevista para la revista Para Ti. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo confirmando su flamante romance tras su separación del ex marido de Flor Parise.