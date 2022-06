La hija de Cathy Fulop y el ex jugador de la Juventus asistieron a una de als fiestas más exclusivas luciendo looks combinados dignos de una pareja del jet set.

oriana paulo 3.jpg Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la fiesta más top de Miami.

La foto no solo se llenó de likes sino que enloqueció a famosos como Pico Mónaco que comentó "Fuaa me vuelvo loco", Rodrigo de Paul, Euge de Martino, Mau Montaner y más estrellas que no tardaron en dejar su opinión.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala arrasaron en la Milán Fashion Week

Luego de protagonizar la portada de una famosa revista de moda en Francia, Oriana Sabatini dijo presente en la semana de la moda de Milán y estuvo en la primera fila del desfile de Armani y Moschino.

oriana paulo3.jpg

La top y Paulo Dybala causaron sensación con sus looks y compartieron su experiencia con figuras internacionales como Chiara Ferragni, Gigi y Bella Hadid entre otras.

Como no podía ser de otra manera, Oriana Sabatini compartió fotos desde allí y famosas como Mica y Cande Tinelii no se pudieron contener. "Ke Ke ke", "Háblame de fineza", escribieron cautivadas por la belleza de la hija de Cathy Fulop.

Oriana Sabatini revolucionó las redes con su pantalón

Oriana Sabatini se robó todos los elogios sumándose a la tendencia del lace up con un pantalón explosivo.

La top posó luciendo un diseño con aberturas en todas las piernas que dejaban su piel al descubierto. Lo combinó con un crop top con cut-outs y ponytail para completar su look.

Su elección no solo enloqueció a sus fans sino que se llevó la aprobación de famosas como Mica y Cande Tinelli, Wanda Nara, entre otras.

oriana pantalon.jpg

