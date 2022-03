La foto de Alejandra Maglietti que haría temblar a Pamela Anderson: "Uff, estás para el poster"

Siempre osada, Alejandra presumió su figura dejando a la vista su tonificado abdomen.

alejandra pamela.jpg

"Pantera", "Estás para un poster", "Cada vez más bomba", "Qué belleza", escribieron sus seguidores junto a la foto que si bien se trató de la promoción de un producto fue su figura y estilo a Pamela Anderson la que se robó toda la atención.

Alejandra Maglietti arrasó con su look

Semanas antes, Alejandra Maglietti sorprendió con su estilo en la costa esteña.

Para los típicos sunsets de Punta del Este, Alejandra eligió una micro bikini negra con un chaleco estilo kimono sin mangas abierto que dejaba a la vista su trabajado abdomen. Los combinó con un sombrero y anteojos de sol.

Como siempre compartió las fotos en sus redes sociales y se llevó todos los suspiros y halagos, en especial por su figura impactante.

alejandra sunset.jpg

Alejandra Maglietti mandó al frente a Vicuña

La rubia reveló una desconocida anécdota junto a Benjamín Vicuña, durante los meses que estuvo soltero.

Edith Hermida mandó al frente a la modelo en Bendita. “Me pidieron un cigarrillo, pero no lo consideré como que me tiraban onda”, expresó, sin querer dar el nombre de quién era el famoso con el que se había cruzado.

“Vicuña me lo pidió. Antes de que esté de novio, en un lapso que estaba separado, me pidió un cigarrillo. Pero eso no significa nada”, terminó revelando, mientras trataba de sacarle importancia al asunto.

“Estaba solterísimo. Fue, no sé, hace unos meses”, siguió explicando.

“No, no me habló. Ni me conocía. Me pidió un cigarro, se lo di y se fue”, concluyó.