El coreógrafo, empresario y actor se mostró muy apesadumbrado en diálogo con Ángel de Brito a quien le reconoció que "si le pasa algo a Dionisio, me mato".

En igual sentido, dolido por su hijo, por estar lejos de él, aislado en un hospital con coroanvirus y sin poder cuidarlo cuando tiene solo dos años, en Instagram se expresó con una desgarradora carta.

"Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote", comenzó su posteo Flavio Mendoza acompañando las palabras con una foto del pequeño.

"Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos solo. Quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado. Estás rodeado de amor de tus tías, la Chaco y Ari. Te extraño mucho, me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta: ver tu sonrisa y tu felicidad. Sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mi. Sé que esto vos no lo vas a leer pero papá es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa por nosotros. Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena porque nadie está libre lamentablemente de esto es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amas y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene. Tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado. Te amo hijo. Se feliz que es lo único que importa", reza el resto del mensaje.

flavio mendoza coronavirus 2.jpg La desgarradora carta de Flavio Mendoza a su hijo tras ser internado por coronavirus

Carmen Barbieri, en coma

La talentosa actriz se encuentra en coma farmacológico después de haberse complicado su cuadro de neumonía bilateral derivado del COVID-19.

Comprende en sedar al paciente, lo que se conoce como coma inducido, para permitir que el respirador trabaje de forma adecuada y óptima que permita sustituir la deteriorada función pulmonar en lo que da tiempo para que el pulmón se recupere y pueda asumir de forma espontánea la función respiratoria.

carmen barbieri coronavirus.jpg

La actriz contrajo la enfermedad luego de estar en contacto con Sol Pérez, cuando ambas coincidieron en actividades vinculadas a la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", el ciclo de Telefe del que formarán parte.

Su hijo Federico Bal pidió por redes sociales: "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse".