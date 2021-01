La desesperación de Flavio Mendoza tras ser internado: "Si le pasa algo a Dionisio me mato"

Ahora, Flavio fue internado luego de presentar síntomas como mareos, decaimiento y ataques de frío. Antes de su ingreso, el productor habló con Ángel de Brito y expresó su angustia, en especial por al salud de su hijo Dionisio.

"Si le pasa algo a Dionisio me mato, no lo voy a poder soportar. Me voy a sentir culpable’", le expresó desesperado Flavio a Ángel.

El pequeño inmediatamente fue trasladado a la casa de sus tías para mantenerlo aislado hasta saber los resultados de los estudios de Flavio quien se encuentera internado con fiebre en una habitación normal.