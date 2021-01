Rufina Cabré aislada tras el positivo de Pampita: "Hay molestia"

"Ella también estaba con la mamá. Por supuesto que hay molestia y hay mucha preocupación, más que molestia, por los chicos. Porque obviamente ahora está aislada. Se está esperando y Dios quiera que todos estén muy bien”, dijo incómoda Laurita al ser consultada por la salud de la pequeña Rufina.

"Por supuesto que hay preocupación, tengo entendido que los chicos igual dieron negativo y están bien. Hay que esperar los días y ahora están aislados”, agregó filosa.

Efecto Pampita con Covid: Laurita Fernández confesó que hay temor por la salud de Rufina Cabré

Minutos antes, Pampita publicó un descargo en instagram tras haber sido muy cuestionada por su falta de cuidados al llegar a la Argentina.

"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", comenzó diciendo de manera enojada.

Luego, agregó: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.

Afectada por lo que se dijo, Pampita cerró: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!".