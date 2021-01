Sin embargo, la modelo y su familia recibieron duras críticas respecto a sus vacaciones en México, apuntadas a su embarazo y a la gran cantidad de personas con las que compartió el viaje y la estadía, pese a regresar al Buenos Aires con un PCR negativo, al igual que todo su clan.

En Los ángeles de la Mañana las angelitas realizaron un debate sobre la situación de la modelo, y Mercedes Ninci lanzó una filosa teoría sobre el contagio de Pampita.

"Mucha gente que está yendo a hacer esos canjes al Caribe está viniendo con covid también. Entonces tampoco pueden matar al canje y tienen que decir que lo contrajeron acá. Se cae el chivo y se va a enojar la empresa”, dijo filosa.

Polémica por descuidos de Pampita contagiada de Covid: Barby Franco y Mercedes Ninci se trenzaron

Minutos después, Pampita realizó un picante descargo en sus redes y apuntó contra las críticas y cuestionamientos por su contagio.

"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", comenzó diciendo de manera enojada.

Luego, agregó: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.

Afectada por lo que se dijo, Pampita cerró: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!".