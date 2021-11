La China Suárez y Mauro Icardi: cuánto cuesta la habitación en la que tuvieron su encuentro

Completamente renovado por el famoso diseñador francés Philippe Starck, que se inspiró en las emblemáticas décadas de los cuarenta y cincuenta, la lujosa decoración chic combina con el legado de art déco del edificio, pero tiene una individualidad impactante e inspiradora. El hotel cuenta con 32 habitaciones Studio, 31 habitaciones Deluxe Collection, 22 habitaciones Executive, 23 junior suites, 9 suites Gallery, 14 suites exclusivas, 8 suites Lifestyle, 5 suites Prestige, 1 suite Penthouse, 1 suite Royal Monceau y 3 suites presidenciales.

Hotel habitacion1.jpg

El lugar además cuenta con distintos lugares para comer y beber que "combinan lo mejor de la cultura y de la cocina locales con platos de todo el mundo. Cada uno tiene su ambiente exclusivo, opciones que se adaptan a todos los estados de ánimo y a cualquier tipo de celebración", describen en su web

El hotel también cuenta con My Blend by Clarins, un exclusivo refugio de paz y relajación en el centro de París, es un paraíso inmaculado. Este espacio de 1.500 m², tranquilo y elegante, incluye una piscina de 23 m, la más larga construida en un hotel de lujo de París. Los exclusivos tratamientos, las salas de relajación, que incluyen hammam, laconicum (baño seco) y sauna, y los entrenadores exclusivos hacen que este spa sea un templo de lujo hecho a medida. Este spa exclusivo es el primero de My Blend by Clarins.

Este lujoso hotel es en el que se habría hospedado la China Suárez junto a Mauro Icardi. Teniendo en cuenta el valor de la noche, el Estudio Artist es la opción más económica con un valor de 1580 dólares; la Junior sale 1950 dólares; la Suit Gallery con cama extragrande 2066 dólares; la Suite Signature, 2761 dólares; la Prestigie 4556 dólares y la ático 9188 dólares. Las de lujo son: Suite Royal Monceau por 17,294 dólares la noche y la presidencial que asciende a 23,565 dólares la noche.