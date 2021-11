La China Suárez sufrió un accidente y lo mostró en las redes

"Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa", indicó La China Suárez en Instagram con un poco de nostalgia.

Y en otras dos fotos agregó: "Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz" y "Qué lindo es nuestro país".

China suarez.jpeg

Si bien todo parecía color de rosas ahora al parecer la China sufrió un accidente que relató a través de imágenes. "Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra. Obviamente me tenté. Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor", comentó La China Suárez desde sus historias, explicando que le pasó lo mismo antes a un compañero.

Y luego posteó fotos de las lastimaduras en cuestión: "Heridas de guerra. Torpe since 1992", expresó.