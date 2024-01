chinas.JPG China furiosa. La China Suárez respondió con furia y un insulto a una crítica.

Es que en los últimos días se vieron varias críticas y es por eso, que la actriz usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo.

►TE PUEDE INTERESAR: La foto de la China Suárez con su nuevo novio

Después de compartir una serie de imágenes sobre sus vacaciones en Punta del Este, en las que luce un conjunto de short y campera en color rosa y cintas en el pelo, la China también cantante fue cuestionada por su look.

“Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram como respuesta a los comentarios negativos.

CHINA SUAREZ JEANS URUGUAY.avif China furiosa. La China Suárez respondió con furia y un insulto a una crítica.

Y, agregó: "Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”.

“(Tengo) 31 años y muy bien vividos. Esto recién empieza, así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, cerró.