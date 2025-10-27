La China Suárez fue acusada de copiarle a las mujeres turcas y estalló el escándalo

El último álbum de fotos de la China Suárez sigue generando revuelo, ahora con una nueva polémica por el look de maquillaje que lució.
Explotó la polémica por las últimas fotos de la China Suárez en Estambul y las criticas no tardaron en llegar. Los detalles
Días atrás, la China Suárez subió una catarata de imágenes mostrando en detalle su make up, con llamativas pestañas y fuerte delineado de ojos como protagonista.
Lejos de dejarlo pasar, varias de sus seguidoras le llamaron la atención, acusándola de copiarle a las mujeres turcas por las túpidas pestañas que eligió. “Y tiene que ponerse las pestañas que usan las turcas”, “Si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?”, "Quá artificial todo China", fueron algunos de los comentarios que hicieron hincapié en su make up.
Una vez más, la China Suárez decidió responder las críticas y apuntó contra sus haters como nunca antes publicando fotos de los perfiles de cada una de las mujeres que la cuestionaron.
El explosivo look de la China Suárez en Madrid
Dias antes, la China Suárez fue tapa de todos los portales por su polémico viaje a Madrid junto a Mauro Icardi en pleno torneo de fútbol.
Los hinchas del Galatasaray destruyeron a Mauro Icardi por viajar a España y no quedarse en Turquía a entrenar, aunque la China Suárez no dejó de publicar postales desde su estadía.
Además, la China Suárez causó sensación con el audaz look que eligió para su primer día en la capital española. De lo más canchera la top eligió jeans ultra tiro bajo dejando a la vista su calzoncillo, musculosa blanca y cartera Chanel.
Antes de su viaje a Madrid, la China Suárez presumió su faceta más elegante y sofisticada en uno de sus últimos paseos con Mauro Icardi por Estambul.
La actriz fue foco de todas las miradas luciendo un conjunto de jeans, remera blanca cropped, cinturón con hebilla y, como broche de oro, blazer de inspiraciónn navy con botones dorados y apliques súper llamativo.