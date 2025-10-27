La China Suárez fue acusada de copiarle a las mujeres turcas y estalló el escándalo

china suarez haterss Las fotos de la China Suárez que generaron indignación.

Una vez más, la China Suárez decidió responder las críticas y apuntó contra sus haters como nunca antes publicando fotos de los perfiles de cada una de las mujeres que la cuestionaron.

El explosivo look de la China Suárez en Madrid

Dias antes, la China Suárez fue tapa de todos los portales por su polémico viaje a Madrid junto a Mauro Icardi en pleno torneo de fútbol.

Los hinchas del Galatasaray destruyeron a Mauro Icardi por viajar a España y no quedarse en Turquía a entrenar, aunque la China Suárez no dejó de publicar postales desde su estadía.

china suarez madrid El llamativo outfit de la China Suárez en Madrid.

Además, la China Suárez causó sensación con el audaz look que eligió para su primer día en la capital española. De lo más canchera la top eligió jeans ultra tiro bajo dejando a la vista su calzoncillo, musculosa blanca y cartera Chanel.

Antes de su viaje a Madrid, la China Suárez presumió su faceta más elegante y sofisticada en uno de sus últimos paseos con Mauro Icardi por Estambul.

china suarez look estambul La China Suárez sorprendió con su look más elegante en Estambul.

La actriz fue foco de todas las miradas luciendo un conjunto de jeans, remera blanca cropped, cinturón con hebilla y, como broche de oro, blazer de inspiraciónn navy con botones dorados y apliques súper llamativo.