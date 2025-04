La brutal respuesta de Yanina Latorre a la muñeca que le dedicó Morena Rial: "Naciste macaneada"

En la storie se puede ver una muñeca con la cara y el look de Yanina Latorre y, como accesorios, la cabeza de Diego Latorre y una berenjena. "Me sumo a la venta de muñecos", escribió Morena Rial.

yanina latorre morena rial muñeca.jpg La brutal respuesta de Yanina Latorre a la muñeca que le dedicó Morena Rial.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló en LAM y una vez más liquidó a Morena Rial sin anestesia. “Vos, sos chorra, sos mala persona, sos desagradecida, una delincuente, y lo que puede ser peor una persona, sos una mala madre. Salís a afanar con un pibe lo usas de escudo. ¿Desde qué lugar te da la cara para reírte de mí, de mi marido, y de mi hija? Puta, no puta, cornuda, con amantes, y la pu… que los parió, no cometemos delitos. Yo laburo como una burra todo el día y vos no podes decir lo mismo”, arrancó Yanina furiosa.