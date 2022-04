Jésica Cirio de espalda y en lencería: "Una obra de arte"

"Dioson total como siempre Jésica", señaló un seguidor, que estuvo en coincidencia con la mayoría. "Si estar tan buena fuera ilegal, ni todos los abogados del país te podrían salvar de la cárcel", aseguró otro, mientras que algunos la calificaron de "obra de arte".

Tampoco faltaron los que la criticaron por salir en ropa interior siendo madre y pareja de una personalidad pública (Martín Insaurralde), ni tampoco algunos preocupado por lo que pasará con La Peña de Morfi, el programa de Gerardo Rozín en el que participaba Jésica Cirio: "Hermosa y bella sabes que pasara con la peña se los extraña muchísimo saludos a todos los compañeros del programa (sic)", le preguntaron algunos.

Las fotos de Jésica Cirio en lencería

Jesica Cirio.jpg Jésica Cirio

Jesica Cirio desnuda.jpg Jésica Cirio

Las lágrimas de Jésica Cirio por Gerardo Rozín

Hace unos días se cumplió un mes de la muerte de Rozín y Jésica Cirio, en una entrevista con El Nueve, lo recordó y se quebró mientras hablaba de él.

La modelo y conductora compartió la conducción de La peña de Morfi con el rosarino durante mucho tiempo.

Cuando le consultaron por Rozín "¿Cómo lo recordás a Gerardo (Rozín)? ¿Alguna enseñanza que te haya dejado?", le preguntó el notero.

A lo que Cirio contestó visiblemente emocionada: "Miles. Fue un año bastante duro. No quiero hablar... Fue difícil, pero hoy me vienen un montón de recuerdos que, por momento, digo 'wow'. También se me vienen a la cabeza frases de él. Siempre lo tengo presente", respondió la esposa de Martín Insaurralde.