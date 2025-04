ivana icardi wanda nara futbolista.jpg Ivana Icardi mandó al frente al futbolista relacionado con Wanda Nara y mostró todos sus mensajes.

"Para las que a veces se creen que ciertas son unas triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo 'parecemos' tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan", escribió Ivana Icardi liquidando a Wanda Nara.

El mensaje que le mandó Wanda Nara a Daniel Guzmán Jr y luego borró

El delantero mexicano no perdió el tiempo y se animó a comentar la foto de Wanda Nara escribiendo "Te amo".

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió redoblando la apuesta. "Hola me llamo Wanda, soy argentina", escribió atrevida.

wanda nara msj daniel guzman jr.jpg

Wanda Nara se arrepintió y decidió borrar su respuesta, sin embargo, su chat se hizo viral en segundos y el periodista Fede Flowers la mandó al frente con una captura de pantalla de los comentarios.

Morena Rial se metió en la separación de Wanda Nara y L-Gante

Morena Rial reventó las redes sociales revelando las supuestas razones de la separación de Wanda Nara y L-Gante y habló de un tercero en discordia.

"Ellos discutieron fuerte el día de la pelea con su manager, el problema que tenía Wanda es que Elián está fundido y no se da cuenta que su carrera está abajo por lo que le recrimino que tocara en ese bar por el pancho y la coca", arrancó Morena Rial picante filtrando las supuestas internas de la pareja. "Solo se lo ve manejar el auto de ella, ya ni auto tiene, mejor dicho tiene uno viejo que está siempre roto", siguió.

wanda lgante separacion.jpg

"Luego la recriminación de L-Gante por el amorío de ella con Ale (Cipolla) mi abogado y un tercero que aparecerá próximamante", anticipó Morena Rial súper filosa.