Ivana Icardi expuso a Wanda Nara como nunca: "Casting sábana"

"A las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poco más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas…tranquilas, no se desvíen del buen camino que la vida da recompensa", cerró la hermana de Mauro Icardi.

Wanda Nara le contestó a Keita Baldé y apuntó contra la China Suárez

rompió el silencio tras las explosivas declaraciones de su ex novio Keita Baldé y Simona Gualtieri en la televisión italiana donde reconocieron su amorío mientras Wanda estaba casada con Mauro Icardi.

A través de su cuenta de instagram, Wanda Nara acusó de Keita Baldé de despechado y aprovechó también para pegarle a la China Suárez con una frase letal.

"Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido, lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mi si era real y bla bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen, arrancó Wanda Nara desmintiendo al jugador.

“Sé que no necesitás explicaciones, pero si hay algo que no soy es Zorra. Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo por que no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la Justicia”, cerró la rubia.

Baldé, amante de Wanda Nara, reconoció su infidelidad

Luego de que el propio Mauro Icardi se encargara de entregar las imágenes en las que se constata la infidelidad, Keita Baldé denunció penalmente a los argentinos.

Pero esto no es todo ya que el senegalés reconoció, a través de un video publicado en un canal de televisión italiana, su amorío con la ahora exesposa del delantero del Galatasaray.

Para comenzar, expresó: "Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados".

"Este jueguito de Wanda y Mauro no pertenece a mi vida. Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz (a sus imágenes y videos)... No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida", completó Baldé en medio de su participación en Canale 5, donde se encontraban realizándole una entrevista a su exesposa.

Qué dijo la esposa de Baldé sobre la infidelidad

Simona Gualtieri explicó lo sucedido en este lugar: "Nos separamos en abril de 2023. Mientras estábamos en el tribunal, los abogados nos instaron a reconsiderar la situación por el bien de los niños, pero en ese momento era imposible superar lo sucedido".

"Lo perdoné, el enojo se calmó, nos volvimos a ver como padres y pasamos la Nochevieja juntos. Tenemos dos niños pequeños, realmente eran muy pequeños. Me había casado hacía poco, hace dos meses, sentía vergüenza. Tuve una conversación con la señora Nara. Ella había intentado nuevamente contactar a mi marido. No quería que pensara mal de ella, que era una mala mujer, pero estoy tan nerviosa que no recuerdo la llamada. Ella negó la llamada entre nosotras", completó la mujer.