 ¡Impresionante! Graciela Alfano cumplió 70 años y hay foto en hilo dental

graciela alfano bikini 1.jpg Graciela Alfano cumplió 70 años y hay foto en hilo dental.

La diosa posó feliz junto a su perra luciendo una bikini negra con bordados y short de jeans. "Dos perras rubias", escribió Graciela Alfano divertida y recibiendo cientos de elogios en minutos. "Estas regia", "No podés ser tan diosa", "Divina", comentaron sus seguidores fascinados con su postal.

Pero esta no fue la única vez que Graciela Alfano presumió su cuerpazo en traje de baño. Durante el verano pasado la ex de Matías Alé provocó un terremoto al publicar fotos en hilo dental desde la pileta y la playa y no dejó dudas de su belleza eterna.

graciela alfano hilo dental.jpg Graciela Alfano cumplió 70 años y hay foto en hilo dental.

Graciela Alfano se puso los shorts más picantes

La rubia se animó a llevar un short de jean súper corto que combinó con camisa al tono y sandalias súper altas.

“El secreto para que todos den vuelta la cabeza cuando pasas, es que cada paso sea dado con conciencia, sin apuro, en perfecto equilibrio”, contó sobre la forma de llamar la atención con su caminar. "No importan la altura de los tacos ni los adoquines. Sintiéndote una Reina. Los quiero, ¡a triunfar!”, siguió recibiendo miles de likes en pocos minutos.

GRACIELA ALFANO SHORTS.webp

Graciela Alfano volvió a las redes y provocó impacto con su figura

Halloween fue la excusa perfecta para la vuelta de Graciela Alfano. La ex de Matías Alé se sumó a los festejos lookeandose como toda una reina de la noche luciendo un conjunto negro de pies a cabeza.

Dueña de un lomazo envidable, Graciela Alfano llevó un pantalón negro de cuero y lo combinó con un crop top que dejaba a la vista parte de su trabajadísimo abdomen. Lo combinó con sandalias, una corona como accesorio y los comentarios no tardaron en explotar. "Qué flaquita", "Tenés la fórmula de la juventud eterna", "Diosa por siempre" escribieron sus fans enloquecidos.

graciela alfano flaquita.jpg

