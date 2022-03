"¡Hipócrita, se hizo conocida por ...!", Romina Malaspina le dijo de todo a Sol Pérez

Romina Malaspina canal 26.jpg

En ese momento, Romina Malaspina fue muy cuestionada y Sol Pérez, compañera de su canal, no la apoyó con la elección de su atuendo.

Lejos de dejarlo pasar y dejarlo en el olvido, Romina Malaspina volvió a mostrarse muy ofendida con la actitud de Sol.

Romina Malaspina le dijo hipócrita a Sol Pérez

"A mi personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella. Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas", comenzó diciendo al ser consultada por su actual relación con la ex chica del clima.

"Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes", cerró contundente.

Romina Malaspina prendió fuego el campo

Al igual que muchas famosas, Romina Malaspina publicó una imagen con motivo del 8M y aprovechó para hablar de su presente, sus sueños y aspiraciones.

"Me veo a mí misma como una mujer capaz de materializar todo lo que se propone porque sé que soy fuerte, suficiente y muy valiosa", comenzó escribiendo en su posteo.

"Siempre se los digo; yo nunca descanso y siempre estoy pensando cuál es el próximo paso que voy a dar porque sé que puedo alcanzar cualquier cosa, al igual que todas ustedes", siguió.

"Juntas somos más fuertes y mejores. Sigamos luchando porque se nos siga reconociendo y respetando en todos los ámbitos. Estoy muy orgullosa de todas las facetas que logré enfrentar en mi vida y voy por más", cerró.

