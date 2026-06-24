Habló la joven que enfureció a la China Suárez y hundió a Mauro Icardi

Sin pelos en la lengua, la rubia confirmó el enojo de la China Suárez con lo sucedido. "Estaba enojada, quizás con él, no sé si conmigo. Me fui para evitar conflicto”, expresó.

La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador tuvo su primera salida pública en familia junto a la China Suárez.

Si bien durante su estadía en el país están manteniendo silencio en sus redes, el sábado por la mañana se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella.

Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogéntida de la actriz.

La China Suárez salió con las hijas de Wanda Nara.

Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.

La reacción de la China Suárez a su foto desnuda

Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?