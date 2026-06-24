La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche y protagonizaron un escándalo. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos al ver al jugador cerca de Ekaterina Ojeda.
Habló la joven que enfureció a la China Suárez y hundió a Mauro Icardi
Ekaterina Ojeda rompió el silenciuo y reveló todos los detalles de su cruce con la China Suárez por culpa de Mauro Icardi.
La joven de 25 años que captó la atención de Mauro Icardi y provocó el enojo de la China Suárez rompió el silencio en Intrusos y lo prendió fuego revelando que trató de besarla.
“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, contó Ekaterina al describir cómo comenzó el intercambio con el jugador del Galatasaray aunque aseguró que no dejó que la besarla.
Sin pelos en la lengua, la rubia confirmó el enojo de la China Suárez con lo sucedido. "Estaba enojada, quizás con él, no sé si conmigo. Me fui para evitar conflicto”, expresó.
La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara
Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador tuvo su primera salida pública en familia junto a la China Suárez.
Si bien durante su estadía en el país están manteniendo silencio en sus redes, el sábado por la mañana se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella.
Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogéntida de la actriz.
Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.
La reacción de la China Suárez a su foto desnuda
Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.
Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?