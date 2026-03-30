Gran Hermano: vuelve a la casa la jugadora más polémica del ciclo

De esta manera, el anuncio pone fin a una lluvia de rumores sobre quién ingresaría en lugar de Mavinga, con nombres como el de Graciela Alfano, Catalina Gorostidi y Furia Scaglione dando vueltas -aunque nunca fueron comentados oficialmente por el entorno de la producción de Gran Hermano-, Santiago del Moro puso luz sobre el tema y reveló que la subcampeona del primer Gran Hermano de Argentina volverá a la casa.

Tamara fue una de las protagonistas más picantes de la primera edición del reality en Argentina, emitida en 2001. Permaneció 112 días en competencia y logró llegar a la final, quedando en segundo lugar detrás de Marcelo Corazza, quien se consagró campeón de esa edición.

Gran Hermano Generación Dorada: la historia de Tamara Paganini

Tamara Paganini, nacida del 11 de febrero de 1974, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como bailarina exótica. Luego fue contratada por el productor de televisión, Gerardo Sofovich, e hizo su debut televisivo en 2001 en Gran Hermano.

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Durante su participación en el reality show, Tamara habló abiertamente sobre diversos temas considerados tabú en la cultura latinoamericana , lo que contribuyó a su popularidad entre el público argentino.

Tras lograr el segundo puesto en el reality show, debutó como actriz en el programa de Jorge Rial, Intrusos en el espectáculo, interpretando a una bailarina. Poco después regresó a Gran Hermano, participando en Gran Hermano 2.

Tamara luego tomaría clases de teatro y consiguió un papel en una obra de Broadway. Posteriormente, trabajó en una obra llamada "¡Soltero ... y con dos Viudas!", que se convirtió en un gran éxito en Argentina.

Debido a que sustituyó a Ximena Capristo en esa obra, comenzaron a circular rumores en la prensa argentina sobre una rivalidad entre las dos figuras. Luego, Paganini conseguiría trabajo en la Universidad de Sídney.

En abril de 2003 se instalaron rumores de que Tamara había regresado al mundo de los bailes exóticos. En aquel entonces, habían visto a Paganini visitando un club de striptease en la provincia de Córdoba.

Según admitió, subió al escenario y realizó un número de striptease para el público presente y, de acuerdo con la prensa local, le ofrecieron hasta 7.000 dólares para que volviera a ser bailarina, pero finalmente rechazó la oferta.

Fuente: lmneuquen.com