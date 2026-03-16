La sorpresiva participación de famosos como Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yanina Zilli, en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar, al igual que la presencia de familiares de famosos como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Franco Poggio, novio de Lizardo Ponce, entre otros.
Gran Hermano 2026: Las arriesgadas fotos de Lolo Poggio en microbikini
Explosión en las redes sociales por las imágenes de Lolo Poggio, hermana de Juli Poggio, luciendo las bikinis más pequeñas. Todos los detalles
Tras su participación en el Cantando por un Sueño, Lolo Poggio se animó a seguir los pasos de Juli Poggio quien participó de Gran Hermano años atrás. La it girl fue una de las participantes favoritas de su edición, en especial, por su romance con Marcos Ginnochio.
Además de darse a conocer por sus trabajos en obras de teatro, Lolo Poggio causa sensación en las redes sociales donde tiene más de 608 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
Allí, Lolo Poggio publica parte de su lifestyle, rutinas, looks, recetas y hasta posados en trajes de baño animándose a las bikinis más osadas, como el diseño taparrabos que eligió para sus fotos desde la pileta, durante sus vacaciones en el caribe mexicano.
Filtraron los próximos eliminados de Gran Hermano 2026
Desde que arrancó Gran Hermano, Andrea del Boca y Yanina Zilli son las grandes protagonistas de la casa, aunque en la última gala la ex vedette tuvo una frase desafortunada que podría ponerla en peligro.
Analista de Gran Hermano, Laura Ubfal publicó un tuit hablando de la alianza de Yanina Zilli y Brian Sarmiento contra Andrea del Boca y Ángel de Brito lanzó un mensaje que hizo estallar las redes.
"Zilli y Brian van con todo contra Andrea", escribió La Ubfal y el conductor fue letal. "Terminarán eliminados", anticipó.
Aseguran que Andrea del Boca saldría de Gran Hermano y hay reemplazo
Andrea del Boca tendría los días contados según reveló Ángel de Brito.
“Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó el conductor. “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda...No está en el contrato. Es algo que ella charló”, siguió sobre el acuerdo secreto que tendría Andrea del Boca.
Lejos de dejarlo ahí, Ángel de Brito fue por más y confirmó que la producción ya tendría decidida la figura que quieren para reemplazarla: Graciela Alfano.
"Graciela Alfano recibió el llamado por parte de Telefé", dijo aunque trascendió que la diva tendría otros proyectos para su año laboral.