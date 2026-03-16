Gran Hermano 2026: Las arriesgadas fotos de Lolo Poggio en microbikini

lolo poggioo bikini Lolo Poggio presumió su lomazo desde México luciendo microbikini XS.

Allí, Lolo Poggio publica parte de su lifestyle, rutinas, looks, recetas y hasta posados en trajes de baño animándose a las bikinis más osadas, como el diseño taparrabos que eligió para sus fotos desde la pileta, durante sus vacaciones en el caribe mexicano.

lolo poggio bikini 2 Lolo Poggio presumió su lomazo desde México luciendo microbikini XS.

Filtraron los próximos eliminados de Gran Hermano 2026

Desde que arrancó Gran Hermano, Andrea del Boca y Yanina Zilli son las grandes protagonistas de la casa, aunque en la última gala la ex vedette tuvo una frase desafortunada que podría ponerla en peligro.

Analista de Gran Hermano, Laura Ubfal publicó un tuit hablando de la alianza de Yanina Zilli y Brian Sarmiento contra Andrea del Boca y Ángel de Brito lanzó un mensaje que hizo estallar las redes.

angel de brito eliminados gh Ángel de Brito anticipó la salida de Yanina Zilli y Brian Sarmiento de la casa de Gran Hermano.

"Zilli y Brian van con todo contra Andrea", escribió La Ubfal y el conductor fue letal. "Terminarán eliminados", anticipó.

Aseguran que Andrea del Boca saldría de Gran Hermano y hay reemplazo

Andrea del Boca tendría los días contados según reveló Ángel de Brito.

“Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó el conductor. “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda...No está en el contrato. Es algo que ella charló”, siguió sobre el acuerdo secreto que tendría Andrea del Boca.

Lejos de dejarlo ahí, Ángel de Brito fue por más y confirmó que la producción ya tendría decidida la figura que quieren para reemplazarla: Graciela Alfano.

"Graciela Alfano recibió el llamado por parte de Telefé", dijo aunque trascendió que la diva tendría otros proyectos para su año laboral.