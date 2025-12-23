Desde que arrancó con su nuevo programa La Mañana con Moria, Moria Casán no para de ser noticia con sus picantísimas declaraciones, ahora tras su entrevista a Florencia Peña.
"¿Fuiste gato?", la pregunta de Moria Casán que descolocó a Florencia Peña
Florencia Peña visito el programa de Moria Casán y la conductora no se guardó nada con la pregunta más atrevida. Los detalles
A días del estreno de Pretty Woman en Mar del Plata, Florencia Peña visitó a Moria Casán, y la diva fue por todo con una catarata de preguntas imposibles de pasar desapercibidas.
Divertidas, Moria Casán y Florencia Peña se animaron a jugar al "Yo nunca" y las confesiones estallaron la pantalla. “Escuchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?”, lanzó la One sin anestesia.“No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí. A mí me gusta…”, respondió Flor.
“No te hablo de poderoso, te hablo de un tipo que no sea poderoso y que te pague por sexo. ¿No te calienta eso?”, insistió Moria Casán y Florencia Peña no dudó en mantenerse firme en su posición.“Nunca, me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí", reveló auunque admitió que tuvo oportunidades.
Moria Casán reveló los escándalos de la tapa de la Revista Gente
Días antes, Moria Casán se la jugó hablando sin filtros de las intimidades que no se vieron durante la fiesta de los Personajes del Año de la revista Gente.
Moria Casán no dudó en apuntar contra invitados entre los que estuvieron Yanina Latorre, Mirtha Legrand, Nico Vázquez, Migue Granados, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio y los influencers y streamers del momento.
"Muchas zorritas andando por ahí... mucho influencer que paga por estar siguió. "¿Quiénes son?", arrancó. “El folclore también de encontrarnos, chusmear. ¡Cuánta papada transpirada! ‘¡Hace dos papadas que no te veo! Tenía ganas de decirle a uno’”, agregó Moria Casán quien reveló que luego de su primera tapa acostada la producción de Gente decidió poner un almohadon exclusivo para ella. "No lo llevé yo me lo dieron", dijo.