Flor Peña con polera arriba y micro-tanga abajo estalló internet

YO ME QUIERO MUCHO Me quiero tanto que le confío a la Dra. @csciales el cuidado de mi cuerpo.Por eso les recomiendo las IP2, extraídas de una encima de la papa; son naturales y no tienen contraindicaciones; además, te ayudan a controlar la ansiedad por la comida durante el día.¿Y ya probaron el #EMSCULPT? ✨ ¡El nuevo equipamiento médico de alta gama de @csciales que es sensación! Una tecnología que produce aumento de las fibras musculares y reducción de la grasa localizada (tanto para hombres como mujeres).Reafirma, marca y modela el abdomen; trabaja glúteos, tríceps, bísceps y pantorrillas, aumentando la masa muscular.¡Vayan a @csciales y no dejen de consultar por todos los tratamientos!