¡Exigente! El entrenamiento de la China Suárez a tres meses de dar a luz

Sin embargo, la actriz recibió miles de criticas y cuestionamientos por publicar esta imagen y lejos de quedarse callada, la China respondió sin filtro a través de su instagram. "Esto me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto. Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar... Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo lo que está mal de compartir eso. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan", escribió.