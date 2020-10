Tini se destapó y estalló internet: tanga hot, top levantado y underboob explosivo

La cantante que se separó de Sebastián Yatra a principios de la cuarentena y que aún no ha reconocido a ningún candidato de forma oficial, se muestra cada vez más sexy y sensual en las redes.

En esta oportunidad Tini ha publicado una serie de fotos donde se la ve luciendo su figura escultural vestida con un conjunto súper sensual de culotte y top. Además en una de las imágenes Tini jugó con su remera logrando un escote underboob infartante.

Días entes, Tini publicó un tutorial de make up que, para lograr su objetivo a la perfección incluyó productos de la marca “Fenty Beauty” de Rihanna.

“Es un make up bastante natural, que parezca que no estoy maquillada. Es muy importante ponerse cremas hidratantes antes de maquillar. Mezclo varios colores de bases, por eso uso productos livianos. También me gusta que matifiquen la piel y no la dejen para tan brillosa. Lo más importante es cuidar la piel, que se vea sana y cuidada", explicó Tini en las imágenes que ya superaron los 1,8 millones de reproducciones, y comentarios de la mismísima “Fenty Beauty”: “Lovin’ this whole look!!” (Nos encanta todo tu look).