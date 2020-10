¡Contundente! Ester Expósito reveló la verdad sobre sus "retoques estéticos"

siesta al sol♥️ View this post on Instagram siesta al sol♥️ A post shared by Ester Expósito (@ester_exposito) on Oct 7, 2020 at 8:23am PDT

"Siesta al sol", escribió Ester junto al posteo donde mostró su costado más sensual que revolucionó a sus seguidores de todo el mundo.

Sin embargo, la foto causo polémica y volvieron los rumores sobre las supuestas cirugías estéticas y retoques que la diosa se habría hecho para lograr su impactante belleza actual.

Cansada de estas versiones, Ester rompió el silencio y realizó un contundente descargo en su instagram, donde aseguró que no se ha realizado ninguna cirugía y criticó a los medios de comunicación.

“Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, escribió desde sus historias de Instagram.

“Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, concluyó su contundente mensaje.