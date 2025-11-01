Filtraron qué piensan las hijas de Wanda Nara de su nuevo novio y estalló el escándalo

En Puro Show, Angie Balbiani confirmó el buen vínculo con Migueles y el distanciamiento total con la China Suárez. "Las hijas de Wanda lo aprecian mucho a Migueles. Esto lo dijeron en el Ministerio Público Tutelar. Yo personalmente escuché un audio de las chicas diciendo "fumate vos a los hijos de la China", dijo la panelista impactada con las declaraciones de las niñas sobre la pareja de su papá.

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi

“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.

wanda contra mauro Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi.

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.

“Por qué aunque no quieran verte ni hablar yo las obligo. Y ese 27 de octubre cumple de Isi traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de te pidió de hablar y dijiste que no tenés tiempo“, reclamó durísima. “No te quisieron ver más despues de lo que le dijiste a Francesca por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo y ahora lo mismo con I, ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”, cerró.