Si bien sigue haciendo posteos en sus redes sociales, Sabrina Rojas no ha se expresado publicamente luego de que se confirmara la internación de Luciano Castro por decisión del actor.
Filtraron la verdadera reacción de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro
Ángel de Brito reveló qué pasó con Sabrina Rojas luego de que se conociera la decisión de Luciano Castro. Todos los detalles
Durante el mes de enero, Sabrina Rojas estuvo el frente de Sálvese Quien Pueda donde realizó filosas declaraciones sobre su matrimonio con Castro, en especial, tras las infidelidades a Griselda Siciliani. A pesar de esto optó por el silencio en los medios.
Ahora, ha sido Ángel de Brito quien a través de un comunicado dio detalles de la situación actual de Sabrina Rojas. “Sabrina se mantiene en silencio tras sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. La actriz y conductora fue invitada a varios programas, pero decidió declinar propuestas para acompañar el proceso de sanación de su ex, Luciano Castro, padre de sus hijos”, detalló el conductor de LAM.
“El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento. Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”, cerró en su cuenta de X.
La confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro
Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.
“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.
Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.