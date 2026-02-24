Filtraron la verdadera reacción de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

SABRINA ROJAS SILENCIO La decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro.

“El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento. Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”, cerró en su cuenta de X.

La confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.

sabrina rojas luciano Sabrina Rojas hundió a Luciano Castro.

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.