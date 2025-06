Filtran la conversación íntima de Mauro Icardi y la China Suárez hablando de Wanda Nara en Ibiza

"Hablaron de todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.

La China Suárez causó furor desde Ibiza con la bikini más vista

Tras su glamorosa salida, la China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron de un lujoso paseo en yate por las costas de Ibiza y la top causó sensación con su bikini.

Una vez más, la China Suárez presumió su figura esta vez luciendo una microbikini off-white una de las más vistas de las temporadas veraniegas en Europa.

Horas antes, La China Suárez subió stories de su noche de gala y volvió a confirmar su amor por Mauro Icardi tomándole una foto en traje acompañándola con un sugestivo mensaje. "Dios Mío lo que yo te amo", escribió la China Suárez.

El momento de tensión que vivió la China Suárez con sus hijos en la cancha del Galatasaray

La China Suárez llevó a sus hijos a la cancha acompañando a Mauro Icardi en su recorrida triunfal por el campo junto a otros jugadores y paparazzis.

En un momento, un guardaespaldas no dejó avanzar a la China Suárez y sus pequeños, separandola del futbolsita entre la muchedumbre.

Mientras las cámaras mostraban lo que estaba sucediendo, la China Suárez tuvo que pedirle ayuda a Mauro Icardi para poder pasar con Rufina, Magnolia y Amancio. "Baby, ¿los sacas?, porque no me deja pasar", le dice la actriz ante la actitud del custodio.