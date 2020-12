¡Explotó todo! La pool party nocturna de Barby Franco en bikini diminuta

Lo cierto es que Barby eligió un conjunto de top y jean con aberturas en los costados y cadenas que dejaba a la vista gran parte de sus piernas y caderas. Por este motivo Barby reveló que decidió no usar bombacha ni ningún tipo de lencería.

En la mañana del martes,Franco volvió a elegir un pantalón con aberturas para Los Ángeles de la Mañana y una vez más salió al aire sin bombacha. Fue Cinthia Fernández quien se dio cuenta del detalle y la mandó al frente cuando estaba mostrando su look.

"¡No tiene bombacha!”, dijo la panelista a lo que la morocha retrucó "Es verdad, no tengo bombacha”.

Al ser consultada por su osado look, Barby recordó el consejo de Pampita y reveló que si bien trato de seguirlo no le funcionó. "

"Me dio ese tip de bombacha pero no me pega. Hay una bombacha que se pega y a mí no me pega, no sé por qué. No se me pega ahí abajo. Y dije ya fue, me voy sin bombacha", remató entre risas Barby.

Ahora, Barby causó furor en su cuenta de instagram con un video desde su espectacular piscina. La diosa se grabó bailando el hit "No me llama" de Zion y Lennox y lució una bikini diminuta brillante despampanante que le sentaba a la perfección.