¡Se la banca! El video de Nazarena Vélez mostrando su panza: "Antes y después del pan dulce"

“Esta, yo subo una foto así y no digo nada, y me ponen ‘Felicitaciones Nazarena, estás embarazada', bueno no, solo hay morfi y chupi”, continuó divertida la madre de Barbie Vélez.

Claro que no es la primera vez que Nazarena se graba mostrando su cuerpo al natural. Días antes, durante unos días de relax en Mar del Plata, la mediática compartió otro video donde aprovechó para realizar una profunda reflexión sobre su lucha por aceptar su imagen.

"Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejo y dolió tanto #micuerpo odie tanto cada estría cada pozo de celulitis pero aquí estamos. Más grande, más vivida y sufrida dándome cuenta que algo en el transcurso de esta vida se aprendió", comenzó diciendo en un descargo junto al video.

"Pasen y vean mis defectos que les aseguro que nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor q todo lo que me dije e hice yo misma. Aprendiendo a aceptarme. Y vos mamurri, ¿como te llevas con tu cuerpo⁉️, concluyó Nazarena.