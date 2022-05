¡Explotó! La China Suárez a L-Gante: "Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba"

l-gante china.webp L-Gante habló de la China Suárez y se armó.

“Uh. ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”, respondió picante y la China Suárez no se quedó callada.

Lejos de dejarlo pasar, la ex de Benjamín Vicuña que hace pocas semanas presentó su primer tema en un show, usó su cuenta de twitter y fue por todo.

La respuesta de la China Suárez a L-Gante

china lgante.webp La China Suárez estalló contra L-Gante.

“Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba”, comenzó escribiendo la China Suárez.

“Creo que hablaste al ped..., igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, disparó junto a un gif de un chico tirando un beso.

Rusherking sobre su noche de pasión con la China Suárez

Tras mostrarse a los besos en el after party de los Martín Fierro, la China Suárez y Rusherking ya no se esconden. El cantante confirmó el romance en PH Podemos Hablar y confesó que "está enamorado", de la ex de Benjamín Vicuña.

Días antes, el artista habló del after party y fue contundente.

"Prefiero mi vida privada mantenerla oculta. Soy un caballero. Pero me fue mundial. Lo único que voy a decir", dijo sobre su encuentro con la China Suárez.

Rusherking habló de María Becerra

Además le preguntaron por su ex novia, la cantante María Becerra, quien se habría enterado del romance de su ex a través de las redes.

"No voy a responder estas boludeces", respondió Rusherking cerrando el tema.