Evangelina Anderson salió "de joda" en la limo de Playboy con sus amigas

Evangelina Anderson en la limo de Playboy 3.jpg Evangelina Anderson dentro de la limo de Playboy.

Evangelina Anderson en la limo de Playboy 2.jpg Evangelina Anderson impresionante. Limousine, alfombra roja y almohadón de Playboy.

La ex Bailando Evangelina Anderson ya disfruta de la primavera europea. Eso se puede ver en la ropa que usó: un vestido corto y liviano de color rosado y sandalias, pero con una campera de cuero por si la noche se pone fresca.

La rubia no detalló a cuento de qué realizó la salida, ni si se trató de algún tipo de movida publicitaria ya que, como muchos recuerdan, Evangelina Anderson fue una chica Playboy.

Evangelina Anderson tapa de Playboy.jpg

Lo cierto es que Eva estuvo por las calles alemanas "de joda" como ella misma lo publicó a bordo del impresionante vehículo rosa, donde no faltaron los tragos, la música ni las selfies.

Evangelina Anderson en la limo de Playboy 5.jpg La copita de espumoso no faltó en las manos de Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson en la limo de Playboy 8.jpg La modelo aprovechó para posar junto al imponente vehículo cada vez que pudo.

Evangelina Anderson en la limo de Playboy 6.jpg ¡Selfie con la limo! Evangelina Anderson aprovechó a full la salida.

Fotos de Evangelina Anderson en Playboy

La modelo argentina tiene un antecedente importante con la firma del conejito. En 2007 fue tapa de la versión argentina de la revista y las fotos de Evangelina Anderson en Playboy todavía son muy recordadas por sus fanáticos.

Evangelina Anderson en Playboy.jpg Foto de Evangelina Anderson en Playboy para la edición de noviembre de 2007.

Evangelina Anderson en revista Playboy 2.jpg Evangelina Anderson en sus tiempos de "conejita".

Sin embargo, desde las épocas de conejita de Playboy en 2007 a la actualidad, no son pocos los que afirman que Evangelina no sólo no ha perdido sensualidad, sino que, por el contrario, está más sexy que nunca.

Muchas de sus fotografías actuales así lo demuestran, incluso sin la necesidad de realizar desnudos ni fotos demasiado sugerentes.

Evangelina Anderson.jpg Evangelina Anderson en la actualidad se ve más linda que nunca.

Evangelina Anderson 2.jpg Evangelina Anderson derrocha sensualidad.

Evangelina Anderson 3.jpg Evangelina disfruta el inminente verano europeo 2022.

