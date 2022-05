Barby Silenzi perreó frente a su hija y el video encendió la polémica en las redes

Sin embargo, apareció Abril, la hija que tuvo con el cantante de cumbia El Polaco, en imágenes y parecía que la toma se acababa. Pero no fue así: Barby Silenzi siguió meneando la cola al ritmo de la música y terminó el video dándole un beso.

La bailarina decidió publicar el fallido video junto a su hija.

El contenido hace recordar al episodio en que Jimena Barón bailó frente a su hijo Morrison (aunque en este caso su perreo fue furioso y en la cara del menor) y la llevó a alejarse de las redes por 9 meses.

No se puede dejar de mencionar que el encuadre del video no solamente mostró a la pequeña, sino también el inodoro y bidet del baño (pésima decisión que cada vez más instagramers, tiktokers e influencers toman).

Pero eso no fue todo. Barby Silenzi arrobó a su hija en un perfil público que obviamente ella le creó y tiene ¡más de 90.000 seguidores!

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Si Bien muchos la felicitaron por su sensualidad al bailar con algunas llamitas, no faltó quien criticó que publicar el video junto a la menor no fue una buena idea.

Comentarios-sobre-el-video-de-Barby-Silenzi.jpg A Barby Silenzi, muchos seguidores no le perdonaron la publicación.

Las fotos más hot de Barby Silenzi

Barby Silenzi está muy activa en las redes sociales. En la mayoría de sus fotos despliega su sensualidad y se anima a posar con ropa muy atrevida, logrando las fotos más hot.

Desde que está en Divas Play, Barby no ha escatimado imágenes desafiantes, prácticamente al borde de la censura.

Barby Silenzi en las escaleras.jpg Barby Silenzi publica fotos muy sexies en su Instagram.

Barby Silenzi sobre la mesa.jpg

Barby Silenzi.jpg Al límite de la censura. Barby Silenzi publica sensuales fotos.

Barby Silenzi divas play foto.jpg Barby postea y arrasa.

Barby Silenzi en cola less y haciendo topless.jpg La bailarina no tiene tapujos en Instagram, menos los tendrá en Divas.

Barby Silenzi en Divas Play 2.jpg Barby Silenzi se anima a los fetiches en las redes.

Barby Silenzi en Divas Play 3.jpg Los "juguetitos" no son ningún problema para Barby Silenzi.