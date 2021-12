Evangelina Anderson metió video con sus hermanas y la rompieron toda

Embed

Evangelina Anderson tiene tres hermanas: Celeste, Jazmín y Rocío. En el video, Celeste no aparece. Esto llamó la atención de una seguidora que le preguntó a la ex Bailando por un sueño ¿dónde estaba?. La respuesta de Eva no se hizo esperar: "Se quedó cuidando a los hijos de todas".