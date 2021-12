Nazarena Vélez mostró a su hermana y estalló la red: "Esta potra es mi hermanita"

La productora explicó que la joven no vive en el país por este motivo no dudó en inmortalizar el reencuentro con un divertido álbum en el que Daniela robó cientos de elogios.

"Está potra es mi hermanita Daniela. Vive hace 14años en otro país junto a su familia. Siempre fue mi mejor amiga por eso la elegí como madrina de mi primer bebé. Te amo y extraño hermana de mi corazón", escribió Nazarena junto a su carrete.

LA SALUD DE BARBIE VÉLEZ

Hace unas semanas, Nazarena Vélez estalló luego de alarmantes titulares sobre la salud de su hija Barbie Vélez.

La joven borró su cuenta de twitter y generó dudas y sospechas entre sus seguidores.

Cuando reapareció, la morocha reveló que había estado muy enferma por lo que perdió su voz y tuvo que alejarse de las redes durante algunos días.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar. Conocen un poco mi voz, saben que la tengo tomada todavía, pero no tenía voz”, expresó Barbie Vélez a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, algunos portales hablaron de un problema más grave causando la indignación de Nazarena Vélez.

“Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, lanzo furiosa Nazarena en un descargo en sucuenta de Instagram.