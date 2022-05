"¡Estoy re caliente!", Melody Luz no perdonó y fue por todo

melody majo.webp Melody Luz celosa de Majo Martino.

“No sé, yo entro a la cocina y Ale no sé qué le dice, le debe decir “no te vas a la suite con el Locho”, no sé qué le habrá dicho, y ella le dice “ay, no te pongas celoso””, explicó Melody.

“Y yo la miro, y como no entiendo la situación no salto, pero tendría que haberlo hecho”, agregó.

Melody Luz furiosa con Majo Martino

“La quiero ir a cagar a trompadas ahora, me quedé re caliente boludo. No, estoy re caliente, estoy re caliente mal”, siguió Melody Luz indignada.

“No, pero la quiero escuchar de vuelta y mandársela a guardar, pero hasta el 2025”, lanzó.

“Todos contra todos. Si no tenés la H ahí, cuando te preguntan quién querés que se vaya”, le dijo Martín Salwe.

"Olvidate, por eso voy a decir que quiero que se vaya ella, por más que no esté ahí. ¿Quién querés que se vaya? Majo. Ah, no, bueno, es otra persona”, cerró.

melody luz celosa.webp Melody Luz quiere vengarse de Majo Martino.

El apodo de Alex Caniggia a Melody Luz

En el debate del Hotel de los Famosos hablaron de las explosivas noches de la pareja y revelaron el por qué Alex Caniggia apodó "Carlita"a la bailarina,

“Matilda, ayudanos con algo que se pregunta mucho la gente, que en su momento capaz que se comentó pero pasó. El ‘Carla’ o ‘Carlita’. ¿Por qué es ‘Carla’ Melody?”, preguntó Rodrigo Lussich, intrigado.

“¿Viste cuando vos decís ‘¿Estás listo?’ y te responden ‘Sí, Listorti’? Usas el apellido de un famoso para decir las cosas. Bueno, acá es lo mismo con ‘Carla Pete-r-son’”, explicó Matilda Blanco súper picante.

“’¿Estás listo para el Peterson?’, ‘Sí, Carlita’”, bromeó Rodrigo Lussich, mientras Pallares consultaba intrigado si la bailarina estaba al tanto del significado de este apodo.

“No termino de entender que, Melody que es súper deconstruida, súper feminista, se ponga en un vínculo con alguien que la apoda de esa manera”, agregó José María Muscari, sorprendido por las actitudes de la bailarina.