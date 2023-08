Ester Expósito llevó el mini vestido que será tendencia este verano y es una bomba.

Al igual que it girls de la talla de Chiara Ferragni, Gigi Hadid, Kendall Jenner, entre otras, Ester Expósito es de las primeras en llevar las prendas que se convertirán en los must have y uno de sus últimos mini vestidos no fue la excepción.

TE PUEDE INTERESAR: Evangelina Anderson mostró el vestidito al ras y bicolor que será furor