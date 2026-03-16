Esperma de salmón, el tratamiento de Moria Casán para mantener la piel joven y con glow

moria esperma salmon Moria Casán contó cómo se puso esperma de salmón.

Además, la diva explicó en qué consistió. "Se aplica como con una inyección. Te plancha la piel. Yo tenía una cosita mínima del sol. Si pueden, pónganse esperma de salmón. De ballena también me puse”, recomendó.

Moria Casán hundió a Andrea del Boca

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar y Moria Casán no se quedó afuera dando su opinión más letal sobre la actriz.

Durante su programa, Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca luego de que la participante se peleara con Yanina Zilli, íntima amiga de la diva. "Tiene algo de naftalina. En un posteo vi que ella es una actriz de conservatorio y que es otra categoría que no tienen las vedettes", arrancó Moria filosa.

moria casan andrea del boca Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca.

"No hay nada más fuerte ni empoderado que una vedette, que tiene que salir de su propia cosificación. Una actriz tiene un texto y, si no te da el pinet, sale con lágrimas de utilería. Pero una vedette sale como Dios la trajo al mundo, con un taco de 15, una palmeta de plumas y tratando de ser sujeto y no objeto. No llegás ni a la punta del dedo meñique de una vedette", siguió Moria Casán apuntando contra las declaraciones de Andrea del Boca.

"Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí”, remató Moria Casán.