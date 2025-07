Escandalosos rumores del ex novio de Pampita, Martín Pepa: "Fiestero y...".

"La razón de la separación la tiene Martín Pepa, que entre el jueves y el vienes hubo un llamado con Carolina antes de que ella viaje al sur para obviamente decirle "mirá, esto no... no... no tiene continuidad. El vive en Nueva York...", explicaron sobre la explicación que le habría dado a Pampita.

Luego en SQP, mandaron al frente al ex de Pampita quien tendría una dudosa reputación en el mundo del polo. "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero", arrancó Majo Martino.