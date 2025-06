Escandaloso tuit de Jorge Rial contra Susana Giménez tras las quejas de la diva desde Uruguay

jorge rial tuit susana gimenez.jpg Escandaloso tuit de Jorge Rial contra Susana Giménez.

A través de su cuenta de X, Jorge Rial se burló de Susana Giménez e incluso le sugirió mudarse a Europa. "Es que ganó la izquierda en Uruguay. A qué otro país se mudará para evadir impuestos. Andorra no sería una mala opción", escribió picante.

Inesperado cruce entre Jorge Rial y Mauro Icardi

Mauro Icardi destruyó a Jorge Rial. El futbolista reposteó un tuit en el que Rial supuestamente afirmaba que Icardi se había ido de fiesta con sus compañeros del Galatasaray dejando a la China Suárez sola en su hogar.

"Acá de joda con la que supuestamente dejé en mi casa con 'los pibes' para ir a festejar. Dale huevo duro, dedicate a ser buen padre que dejaste mucho que desear para andar dando opiniones", lanzó muy picante Mauro Icardi aplicando la frase que Maradona usó años atrás contra el conductor. "Abrazo George y compañía... seguimos de festejos!", agregó Mauro Icardi en su descargo junto a los corazones con los colores del Galatasaray.

mauro icardi jorge rial.jpg

En Intrusos, Paula Varela se comunicó con Jorge Rial para hablar de lo sucedido y se llevó una sorpresa con su respuesta. "¿Qué me dice Jorge Rial recién hace minutos? 'No sé de qué me estás hablando.

"Ese pibe no me importa y eso yo jamás lo escribí, no es mi palabra'", aclaró Rial. "Se comió una fake Icardi y la respondió a un Rial que no era", cerró la periodista.