Escandalosa revelación de Melody Luz sobre Tini Stoessel: "Yo tenía pancita y..."

melody tini muñecas Melody Luz apuntó contra Tini Stoessel tras participar en el videoclip de "Muñecas".

En medio de todas estas repercusiones, Melody Luz se metió de lleno en el debate y reveló un incómodo momento que vivió cuando grabó el videoclip de "Muñecas" junto a Tini Stoessel. "Desde mi experiencia, yo tenía pancita en Muñecas y sé que hay una una escena donde no me pusieron por ese motivo", expresó en LAM mientras debatían las exigencias estéticas que reciben las bailarinas para los shows.

Tini Stoessel se defendió de las críticas tras subir un video llorando

El sábado por la noche, Tini Stoessel brilló en la primera noche de "Futtura" y sorprenedió a los presentes al hablar de las críticas que recibió por publicar un video donde se la vio llorando angustiada por tener que pasar la fecha de su debut.

“Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”, arrancó la cantante.

“Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste. A mí no me afectó lo que dijeron, pero quizás a ustedes en algún otro ámbito les pase. De repente reaccionan de una manera y les dicen: ‘Fuiste demasiado exagerado’”, siguió luego de los comentarios de Ángel de Brito y Yanina Latorre, entre otros.

tini descargo futttura El descargo de Tini Stoessel tras las críticas por su video.

“Pero déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’”, continuó Tini aconsejando a sus fans. “Ustedes hicieron un esfuerzo, compraron una entrada, vinieron de lejos, están acá, esperaron. Los amo y gracias”, cerró ante la ovación del público.