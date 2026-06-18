Escandalosa acusación contra Zaira Nara en pleno Mundial 2026

zaira mundial Enojo con Zaira Nara en el Mundial 2026.

“Lo mismo que pasó en Paraguay”, recordó otra de las panelistas sobre el malestar que generó Zaira Nara por su conducta en un evento para el que fue contratada por una reconocida marca.

¿Zaira Nara y Paula Chaves amigadas?

La hermana de Wanda Nara visitó La Peña de Morfi y allí habló sin filtros de su vínculo actual con Paula Chaves tras años de distanciamiento y versiones cruzadas.

“Vino a casa hace dos días. Estuvimos charlando tranquilas”, dijo Zaira Nara sorprendiendo a Diego Leuco. "¿Podemos decir que está superado?“, preguntó el conductor.

zaira paula Zaira Nara confirmó su encuentro con Paula Chaves.

Si bien no dio detalles íntimos, Zaira Nara fue por todo con su respuesta. “No sé qué va a pasar, pero era muy necesario que pase esto: tener esta charla. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar. El tiempo a veces cura todo”, concluyó.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara:

En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".

"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.

"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.