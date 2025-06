wanda nara telefe.jpg Escándalo con Wanda Nara en Telefé tras el episodio en el Chateau.

"Telefé no autorizó que Wanda Nara viaje al mundial de Clubes. No fue decisión de ella", escrbió en su cuenta de X desmintiendo los rumores que aseguraban que había sido elección de la top.

Wanda Nara le entregó sus hijas a Mauro Icardi: llamaron al SAME

Wanda Nara acató la orden judicial y dejó que sus hijas se retiren con Mauro Icardi luego de más de 10 horas de negociación y la intervención de fuerza policial.

Las cámaras de LAM capataron el momento justo en el que Mauro Icardi salía del Chateau Libertador en compañía de Francesca e Isabela en el asiento de atrás de su camioneta.

Minutos antes, Yanina Latorre confirmó el ingreso de personal del SAME al departamento de Wanda Nara. “Lo que me llega por parte del Ministerio de Seguridad es que el SAME puede evaluar y ver cómo está Wanda, pero no decide. Esta mujer, que entra ahora, es negociadora y además es la que puede determinar cómo está psicológicamente Wanda”.

Además trascendió que si Wanda Nara no acataba la orden judicial debería pagar multa millonaria e incluso podría haber sido detenida.

Impactante declaración de la hija de Wanda Nara contra la China Suárez: "Su peluquero duerme en mi cama"

Icardi fue a buscar a sus pequeñas al Chateau del Libertador y explotó el escándalo luego de que las niñas no bajaran a su encuentro, con versiones asegurando que Wanda Nara no quería entregarlas. Ángel de Brito dio más detalles y reveló que a pesar de la insistencia de especialistas del juzgado, las niñas no quieren bajar y no quieren estar con la China Suárez. "Tienen miedo de que su padre se las lleve a Turquía", explicó.

Además, el conductor contó algunas de las declaraciones de la hija mayor de Wanda Nara sobre el día que fueron a la casa de Mauro Icardi con la China Suárez presente. "Nos hicieron mentir", dijo la pequeña sobre la tarde en la que Icardi y la China las esperaron con castillos inflables y estuvieron presentes todos los amigos de la actriz.

hijas wanda mauro declaracion.jpg

Según trascendió, Mauro Icardi les habría pedido a sus hijas que no le contaran a la licenciada del Ministerio Tutelar sobre la presencia de la China Suárez y todo su círculo en la casa. "No siento que sea mi casa. El peluquero de la China duerme en mi cama", fue otra de las impactantes revelaciones de la pequeña.