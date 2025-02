wanda nara se queda con sus hijas.jpg ¡Escándalo! Wanda Nara no le entregará sus hijas a Mauro Icardi.

"Una de las abogadas nuevas de Wanda aviso que ella no entregará a las hijas. Nadie que la aconsejé?", escribió Yanina. Acto seguido explicó las consecuencias que tendrían su decisión. "El próximo paso sería retirar a las niñas con la fuerza pública. Icardi no quiere llegar a eso", agregó.

wanda nara custodia hijas.jpg

Yanina Latorre reveló el drama de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Pobres nenas"

En plena pelea mediática y judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre habló de lo que sucederá en tribunales donde la ex pareja está dirimiendo cómo será el régimen de visitas de las pequeñas.

“Esta semana se pudre todo. Pero de verdad, ojalá se arregle el tema de las visitas y que las chicas puedan estar con su papá”, comenzó diciendo Yanina.

china suarez wanda nara hijas yanina.avif

"Y a su vez, sí fue al cumple de la hija de nipona (China Suárez). Estuvo bien en no subir nada, pero la Chaina se encargó de subir que estaba. Pobres nenas. Posta, no deberían mezclar”, siguió Yanina Latorre indignada con la actitud de la actriz.

Además, Yanina Latorre contó cómo festejaron Mauro Icardi y la China Suárez el cumpleaños de Magnolia Vicuña, la hija menor de la actriz con Benjamín Vicuña.

Escándalo en el cumpleaños de Magnolia Vicuña

“Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, arrancó Yanina Latorre desde Miami.

“O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”, siguió. “Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)” comentó indignada.

“Una buena mina, ¿sabés qué haría? Le dice ‘hablá, llamalas, plantate en la casa, visitalas’. Pero no… Y si todo esto no pasa, no muestres nada", expresó. “Todo es para provocar”, agregó Yanina Latorre cuestionando la actitud de la China Suárez que mostró todo en las redes.