¡Escándalo! Se filtran los negocios de Wanda Nara con el marido de Jesica Cirio, Elías Piccirillo

Como si no fuera suficiente la camioneta pertenece a el empresario Francisco Hauque. "El año pasado, Elías le pide una camioneta prestada a Hauque. Se la pide prestada por dos o tres días. A la semana, Elías se comunica con Hauque y le dice: 'tu camioneta la vendí a Wanda Nara".

Las fotos de Wanda Nara mostrando cómo quedó su figura tras la cirugía

Al igual que suelen hacer Mauro Icardi y China Suárez, Wanda Nara posó de lo más glam antes de abordar su avión privado y sorprendió con su look.

Wanda Nara presumió su nueva silueta con un video grabado por una amiga donde se la ve mostrando sus atuendos con una llamativa faja en el abdomen.

Fue Yanina Latorre quien días antes reveló la intervención estética que se hizo Wanda ante del escándalo con Mauro Icardi. "No sé para qué Wanda mete a su enfermedad, cuando se hizo algo estético. Por eso, a veces es difícil creerle todo”, lanzó la angelita en sus historias de Instagram.

Luego en su programa, Yanina confirmó que se trató de una operación para reducir sus lolas y no de algo relacionado con la enfermedad que padece.

Le preguntaron por L-Gante a Wanda Nara y no pudo disimular

Wanda Nara y L-Gante estarían atravesando una nueva crisis en medio de la confirmación del divorcio parcial de la rubia con Mauro Icardi.

Desde hace varios días, Wanda Nara y L-Gante dejaron de mostrarse juntos públicamente y de publicar contenido romántico en sus redes.

L-Gante incluso fue consultado sobre su relación con Wanda Nara a lo que contestó que no está teniendo contacto con la ex de Icardi. "No la pude contactar en estos días", dijo el cantante a Guido Zaffora.

El periodista también se comunicó con Wanda Nara. "Cuando le pregunté por L-Gante me dice: 'Y qué te contó Elián, qué te dijo'. Se están tirando la pelota. Van a volver seguramente, porque esta pareja va y viene", aseguró en DDM.