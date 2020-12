¡Escándalo! Rocío Marengo hizo trampa en Masterchef Celebrity y Germán Martitegui la liquidó

Al ser descubierta por Santiago del Moro, Rocío se trató de defender generando la indignación de sus compañeros. "Estoy jugando con el mono, me ayudó", se justificó ella. "No sirve mi estrategia, quedé expuesta y parece que soy la tramposa que viene a robar, y la verdad es que quise jugar y me equivoqué", dijo la rubia ante la incredulidad del resto de los concursantes.

Sin embargo, la trampa de Rocío no quedó ahí. Al presentar su plato, recibió un contundente llamado de atención por parte de Germán Martitegui.

"Empezaste haciendo trampa. Yo no sé cuánta paciencia hay acá para que sigas haciendo eso. Es lo único que voy a decir al respecto pero me parece que hasta en la guerra hay reglas", dijo el jurado, notablemente molesto.