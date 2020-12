Matías Morla se quejó por no poder ir al velorio de Maradona y Dalma fue letal: "La gente te gritaba asesino"

El audio de Matías Morla a Giannina Maradona

"Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá. Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en tribunales y con todo gusto iré", dijo el abogado.