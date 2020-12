El día que Oscar Ruggeri llegó a la casa de Cande sin avisar: "Me sorprendió con un chico"

"Mi papá cae de sorpresa. Como él no usa el celular, no me responde ni el WhatsApp. Una vez vino a cortarse el pelo a mi departamento y yo estaba con un chico, que yo todavía no se lo había presentado. ¡Me cayó con el peluquero!", dijo la joven.

Sorprendiendo a Andy Kusnetzoff con su divertida anécdota, el conductor de Telefe le preguntó por la reacción de su entonces novio, que aún no conocía a su suegro, y la respuesta fue inesperada: "Le dije (a mi novio) 'vino mi papá' y él me dijo 'me tiro por el balcón'".