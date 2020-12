Filtran impactante audio de Maradona explicando por qué no asistió al casamiento de Dalma: "No voy"

"Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradeceme, menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", concluyó furiosa.

Tras este letal mensaje, Jorge Rial reveló hoy en Intrusos la razón por la que Diego Maradona decidió no asistir a la boda de su hija mayor. El conductor transmitió al aire un mensaje de voz del diez a su abogado en el que se escucha a Diego muy enojado y seguro de su decisión.

"Atención porque uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice 'por mis hermanas'", describió el conductor.

Rial puso al aire el audio de Maradona, enojado y explicando su ausencia: “Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada”.