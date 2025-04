Escándalo con Roberto García Moritán en vivo: llanto, pedido de disculpas y enojos.

Lejos de dejarlo así, María Belén Ludueña tomó la palabra en vivo y apuntó contra sus panelistas. “A mí el tirarnos los carpetazos en un programa me parece de cuarta. Disculpame, yo pongo los límites porque la nota la traje yo. Roberto García Moritán se sentó acá porque tenía ganas de hablar en nuestro programa”, arrancó.

El descargo furioso de María Belén Ludueña contra sus panelistas

“Después, la verdad, yo no hago notas cerradas, no me interesa ser egoísta, ustedes saben, soy súper generosa, pero hay cosas que no me gustan. Yo con la familia me planto, discúlpame”, siguió.

“Yo te voy a decir una cosa, yo avisé, yo no soy traidora, el que avisa no traiciona, yo tengo códigos y traigo acá a una persona y no me gusta que pasen estas cosas...Este programa tiene otro sentido, no tiene un sentido de hacer mierda a la gente, perdón. Vamos a ir a un corte para ordenar. Disculpenme, no era el motivo, le pido disculpas también a la familia, los trapitos sucios, la van en casa”.

Indignada con sus compañeras, Belén les hizo un reclamo en vivo. “Esto, chicas, que acaba de suceder, me gustaría que no suceda más, porque nosotras hacemos un programa con códigos, o al menos yo pretendo tenerlos, y esto con los entrevistados no es la primera vez que pasa”

“Se sientan acá porque tienen una relación también de confianza conmigo y destruimos a la gente. No, perdón, pero no lo voy a permitir”, cerró.

La impactante razón por la que Roberto García Moritán se internó en una clínica de rehabilitación

Tras la aparición de fotos donde se lo vio de fiesta en Córdoba, Roberto García Moritán habló como nunca antes de su separación de Pampita y estadía en una clínica de rehabilitación.

En Desayuno Americano con Pamela David, Roberto García Moritán dio detalles de la difícil situación que atravesó durante su crisis con Pampita y cómo decidió buscar ayuda en una clínica.

"Yo en ese momento estaba muy centrado en mí. Cuando las redes, los medios, tu entorno, la calle, hablan todo el tiempo de vos es como que centralizás todo en vos y no pensás con claridad. Yo necesitaba empezar a ordenar mi cabeza, tranquilizarme un poco para poder empezar a practicar cómo iba a salir adelante no solamente por mí...", dijo a corazón abierto.

Además, Roberto García Moritán contó que fue Ramiro Marra quien le dio gran apoyo y hasta le recomendó la clínica que eligió para tratarse."Yo lo que necesitaba era salirme del lugar donde estaba para poder empezar a pensar de otra manera", confesó.

Las fotos de Roberto García Moritán a los besos en una electrónica: "A puro chape en los baños"

Aprovechando el fin de semana extra large, Roberto García Moritán viajó a Córdoba y salió a disfrutar de la noche eligiendo una fiesta electrónica

Allí, el ex de Pampita fue visto muy cariñoso y a los besos con una mujer como mostró la cuenta de instagram lomaspopu. "En Córdoba. Fiesta La Fábrica. Estaba en la general, nada de VIP... A puro chape en los baños, cual adolescente de 15 en plena primavera", escribió el sitio.

Acto seguido se viralizó un video de Roberto García Moritán junto a su acompañante. "Hola Popu, tengo un video del ex de Pampita chapando en una jodita electrónica de Córdoba", escribió un usuario junto a la grabación.

La actitud de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por su amante

En LAM donde mostraron a la joven que sería la supuesta amante de Roberto García Moritán. La morocha de 25 años confesó haber tenido una aventura con Moritán y hasta compartió los chats subidos de tono que tuvo con el empresario.

Ahora, en LAM mostraron la entrevista que le hicieron a Roberto García Moritán antes de que salieran a la luz las conversaciones que tuvo con Inés y se mostró súper nervioso.

“Estoy soltero hace alrededor de cinco meses y alguna persona puedo haber conocido, pero mi intención es mantenerme soltero. Estoy en un gran momento y mi foco es familia, hijos y trabajo”, dijo sorprendido ante la pregunta del periodista de LAM.

Además, el movilero incluso le preguntó directamente por Inés Monzón, “No sé. No tengo ni idea. De todas formas, te agradezco un montón”, dijo Roberto sin querar dar más declaraciones.